"Morsi e risorsi" Ecco i ragionamenti allegri

BIENTINA

Prosegue Morsi e risorsi – Viaggio nell’eccellenza agroalimentare toscana. Prima edizione di una manifestazione in sei tappe ideata da Guascone Teatro che unirà prodotti agro alimentari d‘eccellenza nati nei territori, i sogni che si realizzano e il teatro. Ogni serata prevede spettacoli, degustazioni, incontri, ragionamenti allegri. Tutto ad ingresso libero. Nutrito il programma domani (sabato 27 settembre) a Bientina nella piazzetta dell’Angiolo. Alle 18 “Ragionamenti allegri“ in compagnia di Elisa Fiorito (responsabile marketing Azienda del Colle), Linda Niccolai (proprietaria Azienda del Colle) e Luca Doni (direttore di Punto Radio). Verrà offerto a tutti i partecipanti un buffet nel quale gli chef Rosa Zummo e Walter Lenzoni (TeLoCucinoIo) propongono la loro versione dei prodotti dell‘azienda Del Colle, accompagnati dall‘olio evo e vino del frantoio Rio Grifone di Vicopisano.

Alle 21.30 Guascone Teatro presenta lo spettacolo “La ballata dei buoni semi nel vento“ di e con Andrea Kaemmerle. E con Andrea Barsali (chitarra ) e Lorenzo Niccolini (chitarra). Uno spettacolo di teatro e musica, una serata dedicata ai semi buoni dai quali nascono colture buone e buona cultura. Un viaggio poetico e letterario intorno al mondo dei diritti civili ed alle filosofie gentili ed inclusive. In scena tre artisti di grande livello, capaci di accompagnarsi in tantissime esperienze nel corso dei 30 anni della compagnia Guascone Teatro. Durante lo spettacolo verrà presentato il ricettario "L’unperlaltro a tavola- ricette semplici per stare insieme, non buttare niente e condividere tutto" creato dalle associazioni e scuole bientinesi dedicato all’educazione alla sostenibilità e alla lotta contro lo spreco alimentare.

I prossimi appuntamenti: domenica 12 ottobre Cooperativa l’Unitaria, Porcari (Lucca), alle 17, domenica 19 ottobre Piazza Branchi, Montaione (Firenze) alle 17, sabato 25 ottobre Cantina Castelvecchio, Terricciola (Pisa) alle 18. Domenica 26 ottobre a Vicopisano (Pisa) al Frantoio Rio Grifone. La manifestazione ha avuto un anticipo il 12 luglio alla Cooperativa l’Unitaria a Porcari. Dopo ogni incontro seguirà alle 21,30 uno spettacolo. L’ingresso è gratuito.