Anziana si perde nei boschi. Le ricerche anche con i droni

Spero che sia riuscita a trovare un riparo- dice il sindaco Riccardo Franchi –magari è caduta e si rotta una caviglia. Speriamo che abbia trovato il modo per proteggersi dal freddo della notte e dai pericoli della montagna. Speriamo". L’augurio di tutti è che Piera, la donna, di 75 anni, di San Miniato, dispersa ormai dalla mattinata di domenica, possa ancora essere salvata. Ma le speranze non sono molte. Camminatrice esperta, ma poco pratica della zona, era arrivata a Medicina alle 8.30, accompagnata dal marito, per avventurarsi nei boschi in cerca di funghi. L’appuntamento alla macchina, per tornare a casa, era fissato alle 13; lui non aveva potuto accompagnarla, bloccato da un problema alle gambe. Oltre tutto, per paura di perderlo, aveva preferito lasciare il telefono in auto. Da quel momento non se ne ha più notizia. Non si è presentata all’appuntamento con il marito, che ha subito allertato i figli, immediatamente arrivati sul posto. Ma ogni tipo di richiamo è stato inutile. A Medicina sono arrivati i volontari della Protezione Civile, i vigili del fuoco, con l’unità Cinofila, e i militari della Guardia di Finanza. In tarda serata ha iniziato a sorvolare la zona un drone dotato di termoscanner. Le ricerche si sono concentrate sul Monte Telegrafo, nell’area compresa fra l’Eremo di Sant’Anna e il versante lucchese. Una zona difficile, boscosa, in cui è facile, se non siamo molto pratici dei posti, perdere l’orientamento. Una zona ricca di crepacci. Il drone ha lavorato tutta la notte fra domenica e ieri, lunedì, ma la vegetazione molto fitta gli ha impedito di abbassarsi e poter effettuare ricerche in modo efficace.

Nella mattinata di ieri sono arrivati sul posto altre squadre di cinofili, provenienti da Lucca, Pescia e Pistoia, l’Unità Comando locale dei vigili del fuoco, per coordinare le operazioni di soccorso, i piloti di droni della Sapr, carabinieri, i vigili del fuoco di Siena con i cani molecolari, squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e della Sast. "Ringrazio tutti i volontari per il loro impegno e il loro lavoro- conclude Franchi – Con il passare del tempo le probabilità di salvataggio si riducono, ma dobbiamo continuare a sperare". I cani molecolari sono arrivati alle 13 circa, ma un improvviso e violento acquazzone, subito dopo il loro arrivo, ne ha reso inutile l’utilizzo. Sul posto sono attesi altri volontari, per dare il via a un rastrellamento che si spera porti risultati, le ricerche proseguiranno.

Emanuele Cutsodontis