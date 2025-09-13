Perdono l’orientamento nei boschi: salvati due uomini a Pescaglia

Lucca, 13 settembre 2025 - Momenti di apprensione questa mattina nei boschi del territorio lucchese, dove due uomini hanno perso l’orientamento mentre si trovavano in una zona particolarmente impervia. L’allarme è scattato attorno alle ore 11 nel comune di Pescaglia e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lucca, insieme agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST). I soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti dopo alcune ricerche e, una volta localizzati, li hanno accompagnati fuori dall’area boschiva fino al punto di incontro con il personale sanitario. Qui sono stati sottoposti a un controllo delle condizioni di salute, risultate fortunatamente buone. L’intervento congiunto tra vigili del fuoco e SAST si è rivelato fondamentale per garantire un rapido ritrovamento e mettere in sicurezza i due uomini, che avevano perso i riferimenti in un’area difficile da percorrere.