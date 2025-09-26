Debutta Ponte giovani: "Successo di adesioni"

PONTEDERA

Villa Crastan ha accolto mercoledì sera la prima riunione di Ponte Giovani, la consulta dei giovani nata per raccogliere istanze, proposte e opinioni dei ragazzi della fascia di età compresa tra 16 e 30 anni. Sono 50 i membri dell’organismo consultivo, tutti giovani che hanno risposto all’invito pubblico lanciato dal Comune di Pontedera a fine giugno. L’organismo ha tenuto dunque il suo battesimo: ne fanno parte ragazzi e ragazze residenti in città, ma in parte anche in altri Comuni della zona, che hanno legami con Pontedera per motivi di studio e lavoro o che operano in associazioni e realtà sportive del territorio. Ad occuparsi del coordinamento è Vito Bazi, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili. "Il successo di adesioni a Ponte Giovani dimostra che, quando i giovani hanno spazi e occasioni, scelgono di partecipare e di far sentire la loro voce, segno che esiste una generazione pronta a prendersi responsabilità e a costruire insieme nuove opportunità per il futuro – ha detto Bazi –. Per me è un privilegio poter coordinare questo percorso, accompagnando l’entusiasmo e le idee delle ragazze e dei ragazzi verso progetti concreti e condivisi".

Il prossimo step di Ponte Giovani sarà l’elezione, all’interno dei membri della Consulta, di un organismo direttivo. Con l’obiettivo di strutturare sempre più uno spazio di ascolto e partecipazione che elabori proposte concrete. "Ho respirato entusiasmo, voglia di fare, partecipare e proporre – dice il sindaco Matteo Franconi, presente alla prima riunione – come amministrazione crediamo che il contributo offerto dai più giovani sia fondamentale. Già nella prima sera sono stati tanti i temi al centro della discussione, con un apporto efficace e concreto che sicuramente sarà prezioso nell’ottica di creare sempre più una comunità aperta e partecipata".