Polemiche di confine: "Noi non pagheremo la pulizia della strada"

CASTELFRANCODopo l’antenna per i telefonini... i rifiuti abbandonati sulla circonvallazione. E’ polemica su più fronti tra il Comune di Castelfranco, Altopascio e Lucca. "Castelfranco non pagherà la pulizia della circonvallazione di Altopascio, strada al confine tra i due territori", si legge in una nota del Comune di Castelfranco. Che aggiunge: "La strada nasce come tracciato a servizio del centro altopascese ed è di competenza della provincia di Lucca, la questione della pulizia, è aperta da tempo, ma dai documenti e dalle leggi emerge chiaramente che la strada è di competenza dell’ente lucchese, anche per la pulizia". Il problema sono i rifiuti abbandonati lungo la stessa circonvallazione, forse provenienti anche da oltre confine. L’amministrazione comunale di Castelfranco ha scritto una lettera alla provincia di Lucca dicendo chiaramente che "non intende pagare la pulizia della strada, la rimozione dei rifiuti abbandonati" ed esorta la stessa provincia di Lucca "a far pulire la strada a spese proprie e organizzare dei servizi di vigilanza per disincentivare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti". Della lettera sono stati messi a conoscenza anche tutti gli altri enti coinvolti nella gestione dei rifiuti: Ato rifiuti, Reti Ambiente, Geofor e il comune di Altopascio."Quella della circonvallazione di Altopascio è una questione che di fatto, è già definita dalla legge – spiega l’amministrazione comunale di Castelfranco – Non c’è una logica politica, ma solo una valutazione di natura amministrativa. I documenti dicono chiaramente che la strada è di competenza della provincia di Lucca e quindi la deve pulire quest’ultima. Noi non possiamo usare i soldi dei castelfranchesi per pulire una strada che non è di competenza del Comune, perché andremmo a commettere un danno erariale. Detto questo, è facile capire che non ci sono questioni politiche o di altra natura dietro alla nostra lettera, ma chiediamo semplicemente l’applicazione di quanto previsto dalle leggi e dagli ordinamenti".