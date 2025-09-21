Il debutto della multa digitale. Municipale munita di tablet: "Qr code per saldare il conto"

Agenti con tablet alla mano: la multa diventa digitale, pagabile con Qr code. Csatelfranco dice addio al vecchio blocchetto, alla penna e al ollettino postal. Tutto questo grazie alle novità tecnologiche di cui è stata dotata la polizia locale del comandante Giacomo Pellegrini. "In questi giorni, infatti, - spiegano dal comando - sono state fatte tutte le varie configurazioni e la formazione del personale, per consentire l’accertamento e la contestazione delle violazioni al codice della strada mediante appositi tablet in dotazione. I preavvisi ed i verbali, così redatti, verranno stampati direttamente grazie a stampanti portatili di cui gli operatori saranno forniti, e conterranno un QR code da inquadrare per poter pagare sin da subito le infrazioni accertate mediante il sistema di pagamento PagoPa". In ufficio poi, una volta che la pattuglia rientra, grazie all’utilizzo di questi apparati, non sarà più necessario effettuare l’inserimento manuale dei dati delle contravvenzioni sul portale gestionale e lo scarico dei dati avverrà tutto in maniera automatica, direttamente dai tablet al server, con evidente risparmio di tempo per gli operatori, che potranno così dedicare più tempo ai servizi esterni.

Notevoli sono i vantaggi anche per i cittadini, che in questo modo avranno a disposizione, sin da subito, un sistema di pagamento che consentirà di estinguere immediatamente le sanzioni elevate, semplicemente inquadrando il codice col proprio smartphone, aggiornando tra l’altro in tempo reale lo status della sanzione nel gestionale ovvero il comune vedrà subito se è stata pagata. "Questa novità – spiega il comandante Giacomo Pellegrini - si inserisce in un processo di digitalizzazione, già avviato da alcuni anni dalla polizia locale, che aveva avuto inizio con lo svolgimento degli accertamenti anagrafici, anch’essi eseguiti mediante utilizzo di tablet". "Il mondo è sempre più digitale – spiega l’assessore alla polizia municipale Monica Ghiribelli - e mi fa piacere che la nostra polizia locale sappia rispondere tempestivamente alle innovazioni".

C. B.