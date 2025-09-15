L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Pontedera
CronacaCastelfranco, scontro fra tre veicoli: auto finisce fuori strada
15 set 2025
REDAZIONE PONTEDERA
Castelfranco, scontro fra tre veicoli: auto finisce fuori strada

L’incidente intorno alle 9 sulla Nuova Francesca. Intervento delicato anche perché uno dei veicoli è alimentato a Gpl

L'auto finita fuori strada sulla Nuova Francesca a Castelfranco di Sotto

L'auto finita fuori strada sulla Nuova Francesca a Castelfranco di Sotto

Per approfondire:

Castelfranco di Sotto (Pisa), 15 settembre 2025 – Incidente stradale fra tre veicoli questa mattina, lunedì 15 settembre, a Castelfranco di Sotto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Nuova Francesca; ancora da accertare le cause del sinistro. Una delle vetture è finita fuori strada e questo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Pisa. I vigili del fuoco hanno soccorso gli occupanti dei mezzi e li hanno affidati alle cure del 118, per poi mettere in sicurezza i veicoli incidentali, uno delle quali alimentato a Gpl.

Tre le persone ferite trasportate all’ospedale per accertamenti.

