Castelfranco, scontro fra tre veicoli: auto finisce fuori strada

Castelfranco di Sotto (Pisa), 15 settembre 2025 – Incidente stradale fra tre veicoli questa mattina, lunedì 15 settembre, a Castelfranco di Sotto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Nuova Francesca; ancora da accertare le cause del sinistro. Una delle vetture è finita fuori strada e questo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Pisa. I vigili del fuoco hanno soccorso gli occupanti dei mezzi e li hanno affidati alle cure del 118, per poi mettere in sicurezza i veicoli incidentali, uno delle quali alimentato a Gpl.

Tre le persone ferite trasportate all’ospedale per accertamenti.