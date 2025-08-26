Calcinaia, scontro frontale in via Martiri. Due feriti, a bordo c’era anche un neonato

Calcinaia, 26 agosto 2025 - Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14:22, in via Martiri, nel Comune di Calcinaia, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno lavorato per estrarre i conducenti rimasti incastrati all'interno delle rispettive auto.

I due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. A bordo di una delle due vetture si trovava anche un bambino di soli due mesi, che è rimasto illeso. Per i rilievi di competenza, che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia municipale.