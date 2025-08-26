“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
MeteoMercato Forte dei MarmiVota Miss ToscanaMorso da viperaMulta rifiutiCubo Nero Givone
Acquista il giornale
CronacaCalcinaia, scontro frontale in via Martiri. Due feriti, a bordo c’era anche un neonato
26 ago 2025
ILENIA PISTOLESI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Calcinaia, scontro frontale in via Martiri. Due feriti, a bordo c’era anche un neonato

Calcinaia, scontro frontale in via Martiri. Due feriti, a bordo c’era anche un neonato

Incidente nel primo pomeriggio: due feriti, illeso il piccolo di due mesi che viaggiava su una delle due vetture.

L'incidente in via Martiri

L'incidente in via Martiri

Per approfondire:

Calcinaia, 26 agosto 2025 - Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14:22, in via Martiri, nel Comune di Calcinaia, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno lavorato per estrarre i conducenti rimasti incastrati all'interno delle rispettive auto.

I due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. A bordo di una delle due vetture si trovava anche un bambino di soli due mesi, che è rimasto illeso. Per i rilievi di competenza, che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia municipale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata