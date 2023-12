Tragico incidente a Bientina. Morte due donne nell’auto ribaltata

Bientina, 26 dicembre 2023 – Due persone morte nell’auto ribaltata. Succede a Bientina nella mattinata di Santo Stefano. Un’altra tragedia della strada dopo il terribile incidente costato la vita a tre persone nel giorno Natale a Barberino del Mugello.

Il luogo dell'incidente lungo la Bientinese (Foto Luca Bongianni / Fotocronache Germogli)

Per cause ancora da chiarire, un’auto con a bordo due donne, una di 40 e l'altra di 63 anni, si è ribaltata ed è finita all’interno di un canale in via Manetti, lungo la Sp3 Bientinese a Bientina, non distante dall’area di lancio dei paracadutisti. La conducente e la persona che si trovava con lei sono rimaste incastrate nell'abitacolo dell'auto. Pare che stessero viaggiando verso Altopascio e che abbiano fatto tutto da sole.

L'auto ribaltata a Bientina (Foto Luca Bongianni / Fotocronache Germogli)

Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. E’ stato anche allertato l'elisoccorso Pegaso, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle due persone all’interno dell'auto.

La strada è stata chiusa per consentire l’intervento delle forze dell’ordine.