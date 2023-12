Tragedia di Natale a Barberino di Mugello, tre morti in un incidente stradale

Firenze, 25 dicembre 2023 – Tre morti e un ferito. È il tragico bilancio di un gravissimo incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di Natale a Barberino di Mugello. Il terribile impatto frontale, accaduto intorno alle ore 16:30, si è verificato in via del Lago.

Dopo il violentissimo scontro i veicoli hanno preso fuoco e sono rimasti parzialmente incendiati. In base alle prime informazioni, quando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le tre persone, due uomini e una donna, erano già decedute. I vigili del fuoco hanno estratto il primo corpo da una vettura e poi gli altri due dall’altra. Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento.

L'intervento dei vigili del fuoco dopo l'incidente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, i vigili del fuoco di Barberino di Mugello e il personale sanitario del 118.

La circolazione stradale è stata momentaneamente bloccata per l’intervento dei soccorsi e la la rimozione dei veicoli.

Notizia in aggiornamento