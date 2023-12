Incidente a Bientina, zia e nipote muoiono nel giorno di Santo Stefano

Bientina, 26 dicembre 2023 – Stavano viaggiando verso Altopascio, quando per cause ancora da chiarire hanno perso il controllo del mezzo che è finito in un fosso. Sono morte così, nel giorno di Santo Stefano, Monica Donati e Jenny Donati, rispettivamente zia e nipote originarie di Pontedera. Si tratta dell’ennesima tragedia della strada di questi giorni in Toscana. L’incidente che le ha viste coinvolte questa mattina lungo la Sp3 Bientinese, a Bientina, capita infatti a nemmeno 24 ore di distanza dal tragico scontro frontale che è costato la vita a tre persone a Barberino del Mugello.

Le due donne sono finite con la propria auto dentro ad un canale. Il mezzo si è ribaltato e loro sono rimaste incastrate all’interno. Nonostante il pronto intervento di carabinieri e vigili del fuoco, oltre al personale del 118, non c’è stato niente da fare.

In base a quanto appreso, alla guida del mezzo c’era Jenny, la nipote, di 40 anni. La zia Monica, 63 anni, si trovava accanto a lei. L’auto sulla quale viaggiavano ha prima invaso la carreggiata opposta e poi è finita in un fosso.