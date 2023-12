“Appassionati della vita, con il futuro negli occhi”. Giovane coppia morta nell’incidente, Natale distrutto a Barberino

Barberino di Mugello (Firenze), 26 dicembre 2023 – È stato un Natale distrutto a Barberino. Un tragico incidente che ha spezzato la serenità del giorno di festa, in un tardo pomeriggio in cui le famiglie si trovavano ancora riunite in casa. La notizia è iniziata a circolare poco dopo le 18, gli smartphone si sono riempiti di messaggi. Nessuno voleva credere a quello che stava leggendo. Intorno alle 16, in quella maledetta via del Lago, la strada che costeggia il lago di Bilancino, si è verificato un violentissimo frontale tra due auto. In un veicolo si trovava la giovane coppia di insegnanti, Ester Raccampo e Edoardo Lombardi, entrambi 29 anni. Nell’altro, Leonardo Nutini, 58 anni, di San Piero a Sieve.

L'incidente frontale a Barberino. Nel riquadro la giovane coppia di insegnanti Edoardo Lombardi e Ester Raccampo, 29 anni

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo. Probabilmente è stato un sorpasso azzardato a causare l’impatto. Dopo il violento scontro l’auto sulla quale viaggiava Nutini, una Opel Adam, ha preso fuoco. Sia lui che la giovane coppia, che stava rientrando con una Toyota Aygo a Borgo San Lorenzo dopo aver trascorso il Natale a Pistoia, sono morti sul colpo. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, per tutti e tre non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno rimosso i loro corpi dai veicoli e i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso.

Chi era la giovane coppia di insegnanti

Ester Raccampo insegnava italiano, storia e geografia alla scuola media “Lorenzo de’ Medici” a Barberino di Mugello. Ha compiuto 29 anni lo scorso 23 novembre. Appassionata di letteratura e del suo lavoro, era riuscita a trasmettere il suo amore ai suoi studenti che nel giorno del suo compleanno tappezzarono la classe di disegni e bigliettini per farle gli auguri.

Ester conviveva in Mugello con il suo compagno, Edoardo Lombardi, originario di Pistoia. Un altro insegnante modello, appassionato di storia, di letteratura, di cultura. Il giovane insegnava storia alla scuola media di Scarperia. Un passato di scrittura di saggi e di ricerca all’Istituto Storico e della Resistenza di Pistoia che lo ricorda con commozione: “Si era distinto per la sua attività di ricerca storica e di diattica con le scuole del territorio”. Un collega di Edoardo, Giovanna Finetti, lo ricorda così: “Oggi un dolore immenso ci ha investito all’improvviso. Il nostro collega Edoardo Lombardi e la sua compagna Ester sono deceduti in un in incidente stradale. Voglio ricordarli così con una foto del loro profilo Instagram, sorridenti, sereni appassionati della vita e del loro lavoro, con il futuro negli occhi. Resta il ricordo di un collega veramente preparato, amato dai suoi alunni, un compagno di risate ma anche di lunghe e serie chiacchierate”.

Leonardo Nutini, 58 anni

Leonardo Nutini, dolore a San Piero a Sieve

Dolore a San Piero a Sieve dove abitava Leonardo Nutini, il 58enne. L’uomo era molto conosciuto sia nel Mugello che nella comunità sanpierina. Il padre era lo storico meccanico del paese.