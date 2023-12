Insegnante modello, ricercatore e storico. Incidente a Barberino: chi era Edoardo Lombardi

Pistoia, 26 dicembre 2023 – A Borgo San Lorenzo c’era arrivato per amore. Da qualche anno, infatti, Edoardo Lombardi conviveva in Mugello con la sua Ester. I due ragazzi sono morti nell’incidente stradale di ieri Barberino di Mugello dove ha perso la vita anche un’altra persona, Leonardo Nutini.

Ragazzo modello, appassionato di storia, amante della vita e della cultura, Edoardo Lombardi insegnava storia alle scuole medie di Scarperia. Da tanti anni era un ricercatore e consigliere dell’istituto Storico e della Resistenza di Pistoia, la stessa associazione che oggi lo ricorda con un post su Facebook. “Lo avevamo conosciuto nel 2018 durante il tirocinio universitario svolto presso il nostro ente, dove aveva subito mostrato grande curiosità, abilità e competenza, unite a un’indescrivibile passione per la storia del ‘900. Si era laureato in scienze storiche all’Università degli Studi di Firenze, poi era diventato il responsabile della nostra biblioteca, ruolo che ha ricoperto fino a poco tempo fa, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di tutti. Si era distinto per la sua attività di ricerca storica e di didattica con le scuole del territorio”.

I suoi campi di studio erano la Repubblica Democratica Tedesca, l’occupazione tedesca in Italia, il confine orientale. Era membro della redazione della rivista “Farestoria. Società e storia pubblica”. Sebbene giovanissimo, aveva già all'attivo due curatele e una monografia di grande valore. "Nel 2022 – si legge ancora nel post – aveva ottenuto una borsa di ricerca per lo studio dell’occupazione tedesca di Pistoia durante la Seconda guerra mondiale, dove con grande competenza aveva consultato gli archivi tedeschi e quelli italiani”.

Sempre l’istituto ricorda come Edoardo stesse lavorando a una “Guida ai materiali archivistici per lo studio dell’occupazione tedesca di Pistoia” che avrebbe pubblicato nei prossimi mesi. “Non avremmo mai pensato che sarebbe stato il suo ultimo dono. Avevamo conosciuto Ester Raccampo, anche lei prematuramente scomparsa, insegnante capace e intelligente, sua compagna di vita, con cui aveva stretto un forte legame di amore e con la quale si era trasferito a Borgo San Lorenzo. Edoardo amava fare rievocazione storica ed era diventato insegnante di scuola media, dove riceveva grandi apprezzamenti dai suoi studenti. Ci uniamo al dolore delle famiglie a cui porgiamo le nostre più sincere condoglianze per queste perdite incommensurabili. Ci mancherai Edoardo”