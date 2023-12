Ester, Edoardo e Leonardo. Incidente a Barberino, le tre vite spezzate nella disgrazia di Natale

Barberino di Mugello (Firenze), 26 dicembre 2023 – Ester Raccampo, 29 anni, Edoardo Lombardi, 29 anni e Leonardo Nutini, 58 anni. Sono le tre vite spezzate nel tragico incidente di Natale avvenuto a Barberino di Mugello.

Una disgrazia. È quello che è accaduto poco dopo le ore 16 in via del Lago. L’auto nella quale viaggiava la coppia di ragazzi e l’altra sulla quale si trovava il 58enne si sono scontrate in un frontale violentissimo. Subito dopo l’impatto nel quale i tre sono deceduti sul colpo, uno dei due veicoli ha preso fuoco. Nell’incidente è rimasta coinvolta una quarta persona, che è rimasta ferita.

Il luogo dell'incidente a Barberino di Mugello. Nel riquadro le tre vittime: Ester Raccampo, Edoardo Lombardi e Leonardo Nutini

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, immediatamente intervenuti sul luogo della tragedia, insieme ai vigili del fuoco di Barberino del Mugello e il personale sanitario del 118.

Al loro arrivo per i tre non c’era già più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno estratto il primo corpo da un’auto e poi gli altri due dall’altra. Consegnati ai sanitari del 118 purtroppo però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un Natale che si è trasformato in tragedia per la comunità di Barberino di Mugello ma non solo. Ester Raccampo, 29 anni di Borgo San Lorenzo, era una giovane e apprezzatissima insegnante di italiano alla scuola media “Lorenzo de’ Medici” a Barberino. Un lungo passato di studi alle spalle per poter arrivare al traguardo che aveva raggiunto. Con lei se ne è andato il fidanzato Edoardo Lombardi, 29 anni, di Pistoia. Anche lui noto studioso, laureato in scienze storiche all’Università degli Studi di Firenze. In passato ha collaborato con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Pistoia (Isrpt), per il quale ha svolto attività di ricerca e di didattica sul territorio. Nell’incidente è infine deceduto Leonardo Nutini, 58 anni, di San Piero a Sieve dove viveva.