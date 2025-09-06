Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Pontedera
CronacaIncendio sui binari, treni bloccati per un’ora sulla linea Firenze-Pisa
6 set 2025
REDAZIONE PONTEDERA
Incendio sui binari, treni bloccati per un’ora sulla linea Firenze-Pisa

Rallentamenti fino a 60 minuti e limitazioni di percorso. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme che hanno interessato sterpaglie e canneto vicino ai binari a Montopoli Valdarno

I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio sulla linea ferroviaria a Montopoli Valdarno (Foto vigili del fuoco)

Montopoli Valdarno, 6 settembre 2025 – Circolazione ferroviaria sospesa per circa un'ora, nel pomeriggio di oggi 6 settembre, lungo la linea Firenze-Pisa a causa di un incendio sviluppatosi in prossimità dei binari a Montopoli Valdarno: lo stop intorno alle 18:20 con ripresa, alle 19:25, informa Rfi, la circolazione ferroviaria è tornata regolare.

Quanto agli effetti sulla mobilità i treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti e limitazioni di percorso. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme che hanno interessato sterpaglie e canneto. Il rogo si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento. La squadra di pompieri è ancora sul posto per portare a termine le operazioni di bonifica del terreno.

