Fiamme nella notte a Montecatini, incendio a ’La Cascina’. Ferito un vigile del fuoco

Montecatini Terme, 2 settembre 2025 – Un cortocircuito nel cuore della notte ha dato vita a un incendio nelle prime ore di ieri a La Cascina di viale Verdi, lo storico locale cittadino nel cuore termale e turistico della città. Le fiamme sono scoppiate al primo piano del locale, intorno alle tre e mezzo. Il titolare Giacomo Cardelli aveva chiuso tutto poco meno di un’ora prima. “Intorno alle 2.45 – conferma – sono andato via e non ho notato niente di strano. Poco più tardi, ho ricevuto una telefonata a casa: al primo piano era scoppiato un incendio e un passante ha notato le fiamme mentre portava il cane a fare una passeggiata”.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Montecatini che, sono saliti subito a segnare le fiamme. Purtroppo, mentre avveniva lo spegnimento dell’incendio, è avvenuto un infortunio. Un vigile del fuoco è caduto da un’altezza di circa 4-5 metri. Sul posto è arrivata subito una ambulanza della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini che ha provveduto a trasportare l’uomo, un cinquantenne, all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Il personale medico e sanitario ha riscontrato che il vigile del fuoco ha riportato conseguenze meno gravi dalla caduta, rispetto a quanto poteva sembrare in un primo momento, e gli ha dato una prognosi di cinque giorni. Nel frattempo, i colleghi rimasti sul posto hanno spento velocemente l’incendio.

“Ho impiegato circa dieci minuti per tornare al locale – conferma Cardelli – e quando sono arrivato era tutto a posto. Le operazioni sono andate avanti fino alle sei del mattino, perché è stata impiegata molto acqua. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco, il locale è rimasto agibile e solo la veranda al primo piano, per il momento, non è agibile. Esprimo la mia massima gratitudine per la grande professionalità dimostrata dai vigili del fuoco, che hanno impedito alla situazione di degenerare”.

Ieri Cardelli ha ricevuto numerose testimonianze di affetto e solidarietà, visto che la Cascina rappresenta senza dubbio una delle eccellenze nel settore dei pubblici esercizi a Montecatini ed è molto conosciuta anche fuori città. Alla fine i danni riportati al primo piano non sono stati così gravi da compromettere l’attività, che, come ha sottolineato il titolare, resta funzionante. La Cascina, creata nel 1927 da Marino Capaccioli con il nome di Cascina Igea, ebbe fin da subito un grande successo, grazie all’utilizzo delle maggiori novità della ristorazione dell’epoca. Da quasi un secolo rappresenta un punto di riferimento nel panorama dei locali cittadini. Negli anni d’oro della pallacanestro, soprattutto negli anni Sessanta, è stato il locale più frequentato dagli appassionati di basket.