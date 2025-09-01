Slitta la riapertura dell’asilo nido Giovanna Piattelli

La riapertura dell’asilo nido Giovanna Piattelli è posticipata alla prima quindicina di ottobre. Questo slittamento è dovuto a interventi urgenti e imprevisti emersi durante i lavori di adeguamento normativo in corso. Nel corso dei programmati lavori di manutenzione è stata riscontrata la necessità di intervenire su un’ampia superficie di solai che presentava un rischio strutturale. Al fine di garantire la sicurezza é stato pertanto disposto il consolidamento di queste aree. I lavori sono in corso e proseguiranno senza interruzioni per tutto settembre.

Tutto è nato in seguito agli interventi effettuati nei mesi scorso nella struttura. Durante la demolizione di alcuni solai delle terrazze esterne, è stato possibile accedere alla parte sottostante l’edificio. Qui è stata riscontrata la necessità di intervenire su un’ampia superficie di solai (circa 200 metri quadrati) che presentava un rischio strutturale. L’amministrazione comunale ha immediatamente disposto il consolidamento di queste aree, seguendo protocolli costruttivi certificati per garantire la sicurezza dell’edificio.

I lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento sismico dell’asilo nido comunale dedicato alla memoria di Giovanna Piattelli sono stati aggiudicati in via definitiva circa due anni fa, durante l’amministrazione di Luca Baroncini. In seguito alla gara seguita dalla stazione unica appaltante alla Provincia di Lucca è risultata vincitrice un’azienda campana che ha offerto un ribasso d’asta del 19,36%, per un ammontare netto di lavori pari a 673.828,28 euro ai quali sommando circa 59mila euro di oneri per la sicurezza e l’Iva di legge si arriva ad una cifra complessiva inerente ai lavori di 805.902,01 euro. La proposta di finanziamento per lavori di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento sismico dell’asilo nido ha trovato finanziamento completo in ambito Pnrr.

Da. B.