Stabilimenti e asta. Quale è la situazione

A che punto sono le manifestazioni di interesse e le offerte per i beni strategici delle Terme? La Regione, ormai da tempo, ha ufficializzato la volontà di l’acquisto degli stabilimenti storici Tettuccio, Regina, ed Excelsior, con uno stanziamento di 17,5 milioni, confermato anche nel bilancio di previsione 2025. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia sta preparando la delibera per l’offerta di acquisto delle Terme Torretta. Il Comune punta al Tennis Torretta, all’ex campo pratica golf, all’archivio storico e a quello musicale, alla biblioteca storica, e alla collezione di dipinti e opere grafiche della società Terme di Montecatini, pari a settantanove unità, oltre che a un rilevante numero di spazi verdi ancora di proprietà dell’azienda. L’amministrazione ha notificato all’autorità giudiziaria e agli organi del concordato le linee di indirizzo fissate dal Comune, socio di minoranza delle Terme, affinché sia prevista dal nuovo Piano operativo la possibilità di realizzare strutture ricettive, nel rispetto dei vincoli di legge, alle Terme Salute, Leopoldine ed Excelsior. L’architetto Oreste Ruggiero e la figlia avevano presentato manifestazioni di interesse, rispettivamente, per Tamerici ed ex Istituto Grocco. Il noto professionista però non ha gradito le polemiche nate in consiglio comunale sulla necessità di non dividere l’ultimo edificio dalle Leopoldine, al fine di garantire un’offerta più completa per chi, un domani, andrà a rilevare l’edificio dove da 14 anni è fermo il cantiere per la realizzazione della piscina progettato dall’architetto Fuksas. Ruggiero ha lasciato così scadere le manifestazioni di interesse, anche se non può essere esclusa una sua partecipazione ai successivi bandi per singoli lotti. Questa, al momento, è la situazione come emersa dal dibattito pubblico. Altri soggetti imprenditoriali potrebbero valutare se partecipare alle gare.

Da. B.