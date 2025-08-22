Tutto pronto per il grande show dei fuochi

Una festa tanto attesa quella di domenica sera con fuochi alle 22 e il concerto di Sabrina Salerno. Tutto pronto per il grande show finale che saluta i turisti. Manca davvero poco al grande show di Marina di Massa. E, per garantire la sicurezza, il sindaco Francesco Persiani ha firmato quattro ordinanze. Nello specifico nella prima il sindaco vieta l’accesso e lo stazionamento non autorizzato ai pennelli a mare posti immediatamente al lato destro, al lato sinistro e nell’area antistante la spiaggia di piazza Bad Kissingen dalle 18 a mezzanotte. Inoltre è vietato, in piazza Betti (seconda ordinanza) ed aree limitrofe dalle 20 all’una, lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere; occupare gli spazi in uso per la manifestazione con strutture temporanee che non siano quelle previste nell’ambito della documentazione tecnica di riferimento; vendere, da parte degli esercizi commerciali interni all’area della manifestazione, bottiglie in vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici che possano essere trasportate; detenere, da parte degli spettatori all’interno dell’area della manifestazione, bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici. Questi divieti non ci sono nel caso in cui la somministrazione e la consumazione delle bevande avvengano all’interno dei locali

Inoltre è vietato il transito dalle 21,45 alle 23,30, all’intersezione tra via Lungofrigido di Levante e viale Vespucci e dall’intersezione tra via Lungomare di Levante e via Pisa, così come, dalle 21,45 alle 23,30, è vietato il traffico nelfondo di viale Roma (intersezione via Mascagni/via Rossini-Lungomare). Vietato il transito e la sosta con rimozione forzata, dalle 14 alle 23,30, per i veicoli a motore in sosta, nelle strade che fiancheggiano piazza Bad Kissingen e che portano sulla spiaggia. Istituito un senso unico di circolazione in via Lungofrigido di Levante (da Via Mascagni a Lungomare), mare verso monti, dalle 21,45 alle 23,30. Ovviamente, piazza Betti è ’blindata’ al traffico e non è possibile parcheggiare.

Domenica dalle 7 alle 18 la passeggiata a mare in occasione dei fuochi d’artificio che si svolgeranno piazza Bad Kissingen a Marina di Massa. Il divieto si rende necessario per garantire la pubblica incolumità durante lo spettacolo pirotecnico: lo spettacolo sarà realizzato su una chiatta galleggiante, che verrà allestita e caricata di materiale esplosivo all’interno del porto di Marina di Carrara. L’interdizione riguarda nello specifico il tratto di diga foranea dalla rotonda e fino al termine della diga, compresa la parte sottostante del nuovo camminamento sopraelevato.