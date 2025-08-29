Arriva la due giorni di ’Sound’. Philippe Cohen Solal e Incognito

Tutto pronto per la prima edizione di Montecatini Sound, un festival che quest’anno si concentra nel rappresentare due artisti che rappresentano delle icone mondiali della musica soul funk: Philippe Cohen Solal (Gotan Project) sabato 30 agosto ore 21.30, e Incognito domenica 31 agosto ore 21.30. Entrambi gli spettacoli nel piazzale davanti al Tettuccio sono a ingresso gratuito. L’attività culturale è un forte volano di attrazione e di ricaduta sul territorio, oltre che motore determinante per la scoperta di territori ricchi di storia e di bellezza quale Montecatini Terme certamente è riconosciuta nel 2021 come patrimonio storico Unesco, entra nello stesso anno a far parte delle grandi città termali d’Europa.

Montecatini Sound è dunque un’occasione per partecipare a due eventi live di livello internazionale, ma anche quello di andare alla scoperta di una città ricchissima di storia, opportunità e bellezza. L’appuntamento musicale celebra la cultura e la musica in tutte le sue forme. Si tratta di una vetrina per promuovere e valorizzare la nostra realtà, la cultura e le tradizioni locali. "Un evento che ha le carte in regola per diventare un appuntamento annuale di grande richiamo a livello nazionale e internazionale capace di attrarre pubblico, turismo e investimenti cultuali", ha sottolineato il sindaco Claudio Del Rosso nel giorno della presentazione. Gli spettacoli organizzati e diretti dalla società ’Le Nozze di Figaro’ in programma quest’anno, vedranno la partecipazione di famosi artisti internazionali che rappresentano delle icone mondiali della musica soul funk. Philippe Cohen Solas è un musicista produttore francese, ideatore e fondatore insieme a Christoff H Muller e Eduardo Makaroff del gruppo Gotan Project. Incognito sono soul, funk ed energia pura.

Giovanna La Porta