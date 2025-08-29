Via alla ’Notte Bianca’. Musica in tre piazze

C’è attesa per la notte bianca di Monsummano che si terrà domani nel centro storico. Dopo un anno di fermo a causa dei lavori di maquillage di piazza Giusti, quella di domani si profila come l’edizione di prova dei nuovi spazi del centro. Una notte bianca un po’ ridotta rispetto al passato perché più circoscritta nell’area intorno alla basilica, ma che prevede musica diversa per tutte le varie età, street food, mercatino e l’area attrezzata con i giochi per i bambini. L’ingresso alla festa è come sempre gratuito e il via sarà dato alle 19 per proseguire fino alle 2 del mattino. Il programma prevede l’allestimento di quattro palchi su tre piazze e una strada. In particolare quello principale come sempre sarà montato in piazza Giusti, mentre gli altri occuperanno piazza del Popolo, piazza Amendola e via Matteotti, dove si concentrerà una maratona di Dj set.

La festa avrà inizio alle 19 e dal palco principale in piazza Giusti si terranno i consueti saluti del sindaco per l’apertura delle danze. E poi Dj set anni ‘70 e ‘80 e dalle 21,30 concerto dal vivo Rock in Movie, un tributo a tutte le più belle canzoni da film, in un repertorio che abbraccia tutte le generazioni. Dalle 22,30 invece Reloaded party, la festa disco teenager e si prosegue con Dj Andrea Arinci e Giovanni Accolti e Sally Vox. Per i più curiosi ci sarà anche un mercatino dell’artigianato e street food. "Abbiamo voluto favorire – spiega Daniele Ruotolo, dell’organizzazione – i commercianti locali quindi lo street food si snoderà su 5 diversi truck in punti differenti della festa".

Tanta musica anche in piazza Amendola dove dalle 19,30 ci sarà il Dj set con Luca Rex e dalle 22,30 l’attesissima Insomnia, il party remember della discoacropoli d’Italia con Antonio Velasquez, Dj Antonio Marki special guest e Francesco Zappalà. Sul lato opposto, in piazza del Popolo invece sempre a partire dalle 19 si terrà l’aperitivo e Dj set e dalle 21 concerto dal vivo dei Drum ‘n Jack con la festa millennials delle più belle canzoni degli anni ‘90 e 2000 in versione rock. Inoltre è prevista nella zona delle gelateria l’area per i bambini più piccoli con giostre e gonfiabili. Si continua poi in via Matteotti dalle 19 con la maratona musicale.

Arianna Fisicaro