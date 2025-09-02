Un velodromo internazionale nasce sul territorio di Larciano: "Il sogno ora diventa realtà"

Durante la presentazione del 47° Gran Premio Industria & Artigianato, che si svolgerà domenica 7 settembre a Larciano, nel suo intervento il sindaco Lisa Amidei ha annunciato una novità importantissima per il territorio della Valdinievole. A Larciano infatti sarà costruito un velodromo, un impianto sportivo che potrà ospitare gare di ciclismo su pista di livello internazionale. Parole pronunciate davanti ai massimi dirigenti della Lega del ciclismo professionistico, rappresentata nel momento dal presidente Roberto Pella, e della Federciclismo, con il consigliere regionale Laura Puccetti. Da anni circolava a Larciano la voce di una possibile costruzione di un velodromo. Adesso con la dichiarazione pubblica di Amidei avvicina il tutto: il velodromo non è più un sogno, cullato negli anni dagli appassionati del ciclismo, ma siamo all’inizio concreto di un cammino che porterà a Larciano la nascita di una struttura sportiva di grande livello nazionale e internazionale.

"La nostra corsa dei professionisti, che è tra le migliori cento a livello mondiale e la ricca e lunga tradizione che i territori di Larciano e Lamporecchio vantano per questo sport, ci fanno considerare da tutti gli addetti ai lavori come terra del ciclismo. Quindi – dice Amidei – la scelta ricaduta sulla nostra zona per la costruzione di questa nuova realtà sportiva è l’epilogo naturate, il giusto e meritato riconoscimento per la passione che abbiamo per questo sport. Negli anni passati ho avuto incontri con i diversi sindaci dei comuni limitrofi e tutti si sono detti entusiasti dell’idea, diventata condivisibile a livello amministrativo ed interessante all’intera area geografica. Come Amministrazione comunale, sia nel piano urbanistico interco,munale, che nel nostro piano operativo abbiamo già individuato una zona dove verrà costruita questa struttura sportiva. Parlo di via Ferrucci, dove esiste uno spazio ampio, geograficamente centrale e soprattutto è facilmente raggiungibile da ogni parte".

"Ho reso pubblica questa notizia – prosegue Amidei – perché siamo molto in avanti nel raggiungere l’accordo con le autorità del ciclismo nazionale e soprattutto perché esistono già importanti aziende nazionali e internazionali che investirebbero risorse economiche per la realizzazione di questo ambizioso progetto. La gestione del velodromo sarebbe di competenza della Federciclismo. Per il nostro territorio sarebbe una ricaduta attrattiva importante. Il velodromo non è più un sogno. Abbiamo preso una strada difficile, ambiziosa ma che ci porterà a vedere realizzato il velodromo a Larciano".

Massimo Mancini