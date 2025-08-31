Simulata un’emergenza nella galleria Serravalle

Si è svolta un’esercitazione di emergenza ferroviaria sulla nuova linea Pistoia–Montecatini nella galleria di Serravalle Pistoiese. L’attivazione è prevista per domenica 7 settembre. Dal 7 al 14 settembre, come prevedono le norme, saranno effettuate le corse necessarie a garantire le massime prestazioni della linea in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Dal 15 settembre il via libera alle corse con i passeggeri, scandite dai nuovi orari. L’esercitazione, che rientra nel piano annuale delle esercitazioni del Gruppo FS, ha avuto come obiettivo quello di verificare sul campo quanto previsto dal Piano di Emergenza e Soccorso della galleria in vista della messa in esercizio della nuova tratta a doppio binario Pistoia – Montecatini.

All’esercitazione hanno partecipato la Prefettura di Pistoia, Rete Ferroviaria Italiana, il Comando Provinciale dei Vigili Fuoco di Pistoia e il Servizio di Emergenza Sanitaria 118 Toscana Centro (Pistoia–Empoli). Nello scenario è stato simulato il malore dell’agente di condotta su un mezzo d’opera all’interno della galleria “Serravalle” lunga 1.670 metri.

La sala operativa di RFI di Pisa, una volta arrestato il mezzo dall’agente di scorta, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Sanitario 118. Contestualmente è stata avvisata anche la Prefettura di Pistoia.

Il personale sanitario è stato accompagnato in galleria dai tecnici di RFI e dai Vigili del Fuoco che giunto sul posto, ha prestato soccorso all’agente colto da malore trasferendolo poi dalla galleria fino all’ambulanza. L’esercitazione ha permesso inoltre di verificare l’efficacia dei flussi comunicativi tra le sale operative coinvolte, la catena di coordinamento e le procedure operative, consentendo a tutto il personale di mettere in pratica quanto appreso nelle fasi di formazione.