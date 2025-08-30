Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaPalazzo di via Belvedere. Lavori sull’edilizia popolare. Intervento da un milione su caldaie, tetto e facciate
30 ago 2025
GIOVANNA LA PORTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Montecatini
  3. Cronaca
  4. Palazzo di via Belvedere. Lavori sull’edilizia popolare. Intervento da un milione su caldaie, tetto e facciate

Palazzo di via Belvedere. Lavori sull’edilizia popolare. Intervento da un milione su caldaie, tetto e facciate

Le opere sono state proposte e saranno interamente finanziate con risorse della Spes. Una residente: "Da tanto tempo aspettavamo questo momento, sono davvero emozionata".

Le opere sono state proposte e saranno interamente finanziate con risorse della Spes. Una residente: "Da tanto tempo aspettavamo questo momento, sono davvero emozionata".

Le opere sono state proposte e saranno interamente finanziate con risorse della Spes. Una residente: "Da tanto tempo aspettavamo questo momento, sono davvero emozionata".

Per approfondire:

Al via la ristrutturazione di un fatiscente fabbricato di ventidue alloggi di edilizia popolare che si trova in via Belvedere a Massa e Cozzile. A dare la notizia sul posto, ieri mattina, il presidente della Spes Riccardo Sensi e il sindaco di Massa e Cozzile Marzia Niccoli. "Un esempio virtuoso di collaborazione tra enti e istituzioni che va al di là delle posizioni politiche e degli annunci da campagna elettorale – commenta Sensi – che ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita di tante famiglie. L’intervento in questione è stato proposto e sarà interamente finanziato con risorse Spes per 1 milione di euro e prevede il completo rifacimento delle facciate, della copertura dello stabile, la sostituzione di tutti gli infissi e delle caldaie degli appartamenti ed era atteso davvero da tanto tempo viste le condizioni di estrema precarietà dell’edificio".

Il progetto è stato prima approvato dal Lode Pistoiese e adesso ha avuto il via libero definito da Regione Toscana. "Si tratta del parziale reimpiego dei fondi – dice ancora Sensi – che i Comuni nel 2022 hanno versato a Spes a titolo di ricapitalizzazione e dimostra come queste risorse, con il meccanismo dei Por (Piano Operativi di Reinvestimento ndr), vengono utilizzate da Spes per il recupero e la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica che abbisognano di urgenti lavori per riportare a dignità la condizione dell’abitare delle persone". Sensi ha anche annunciato che presto a Pescia sarà realizzato un nuovo alloggio.

Soddisfatta Niccoli: "Dopo anni di segnalazioni da parte dei residenti e di lavoro nella direzione della ristrutturazione, finalmente riusciremo a sistemare l’immobile. Implementeremo sia la sicurezza che l’efficientamento energetico. Cadono continuamente calcinacci e gli infissi sono da cambiare. Interverremo esternamente per migliorare anche l’estetica dell’edificio. Presto, poi, come amministrazione ristruttureremo un immobile storico nel paesino di Massa. Verranno fuori 5 appartamenti. Almeno 4 di questi li affideremo alla Spes per la gestione".

Erano presenti anche Leonardo Lavoratti, progettista e direttore dei lavori, e la sua collaboratrice Eva Februari. I tecnici hanno dato informazioni nel dettaglio e specificato che verranno sistemati anche la pavimentazione dell’androne e tutti gli spazi esterni. Alle finestre, alcuni residenti che hanno rinfgraziato le istituzioni ed espresso la propria soddisfazione. Una di loro, abita nel palazzo dal 1980: "Da tanto tempo aspettavamo questo momento, sono davvero emozionata. C’è davvero bisogno di intervenire, temiamo per la nostra incolumità e ci meritiamo una casa più sicura".

L’alloggio popolare di via Belvedere, di per sé, ha una buona collocazione dato che si trova in una bella e amata zona residenziale. "Dobbiamo fare in modo – dice il primo cittadino – che la qualità della vita di chi ci abita possa migliorare". Il canone di affitto delle residenze popolari nel nostro territorio oscilla in media tra i 300 e i 400 euro mensili.

Giovanna La Porta

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata