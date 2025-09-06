Incidente in galleria tra bus, camion e auto. A1 chiusa per 4 ore verso Firenze

Firenze, 6 settembre 2025 – L'Autostrada del Sole, A1 Milano-Napoli, è stata chiusa, fra Bologna e Firenze, alle prime dell’alba di oggi, 6 settembre, nel tratto della direttissima, tra il bivio con la Panoramica e Badia, verso Firenze.

La causa dello stop alla circolazione, avvenuto intorno alle 6, è stato un incidente avvenuto al km 2 e 100 all'interno della galleria Rioveggio, nel quale sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due auto nella galleria Rioveggio sud. Il traffico è stato deviato sull'A1 Panoramica dove Autostrade consiglia di uscire a Pian del Voglio e rientrare a Badia sulla A1 Direttissima. Al momento, fa sapere Aspi, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano problemi al traffico verso Firenze.