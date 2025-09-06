Corpo a corpo con sfumature

6 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Stalking condominiale denunciato: musica a tutto volume in piena notte

Nonostante i ripetuti richiami, continuava a rendere impossibile la vita dei vicini

Porto Azzurro (Elba), 6 settembre 2025 – Un 40enne già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dai carabinieri di Porto Azzurro per atti persecutori, a seguito di numerose segnalazioni dei vicini di casa. L’uomo, nonostante i ripetuti interventi delle pattuglie fin dallo scorso anno, non aveva mai rispettato gli inviti a ridurre la musica e i rumori. E continuava a disturbare, soprattutto nelle ore notturne.

Le indagini dei militari hanno permesso di raccogliere elementi dettagliati sui ripetuti episodi, configurando quella che gli inquirenti definiscono “stalking condominiale”, reato punibile con pene fino a sei anni e sei mesi di reclusione.

Oltre alla denuncia penale, al 40enne è stato notificato un avviso orale dal questore di Livorno, una misura di prevenzione che consiste in un formale ammonimento a rispettare la legge e mantenere una condotta corretta, indipendentemente dall’iter giudiziario.

