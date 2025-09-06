Corpo a corpo con sfumature

Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli, stamani la cerimonia
6 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli, stamani la cerimonia

Si è svolta questa mattina in Piazza San Francesco

giostratori san francesco

giostratori san francesco

Arezzo, 6 settembre 2025 – Si è svolta questa mattina in Piazza San Francesco la Cerimonia di Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli. Di seguito i giostratori che correranno Giostra domani alle ore 17.00 in Piazza Grande ei relativi cavalli:

Porta Crucifera

Investitura del giostratore Lorenzo Vanneschi e bollatura di Skate, anni 9, pezzato, quarter horse.

Investitura del giostratore Gabriele Innocenti e bollatura di Romina de Moscheta, anni 14, saura, haflinger.

Porta Sant'Andrea

Investitura del giostratore Saverio Montini e bollatura di Bianca, anni 12, grigia, sella italiana.

Investitura del giostratore Tommaso Marmorini e bollatura di Toro Seduto, anni 11, appaloosa, coperta macchiata grigia.

Porta Santo Spirito

Investitura del giostratore Elia Cicerchia e bollatura di Toni, anni 14, sauro, sella italiana.

Investitura del giostratore Gianmaria Scortecci e bollatura di Doc, anni 14, pezzato, sella italiana.

Porta del Foro

Investitura del giostratore Matteo Vitellozzi e bollatura di Lakota, anni 7, tobiano, sella italiana.

Investitura del giostratore Francesco Rossi e bollatura di Lights in Hollywood, anni 6, sauro, quarter horse.

