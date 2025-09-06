Arezzo, 6 settembre 2025 – Perdono a Montevarchi, ottima la prima! Migliaia di ragazzi in piazza XX settembre per la serata "dancing"

Con “La piazza che balla”, circa 3000 ragazzi ieri hanno letteralmente invaso, dalle 23.00, piazza XX Settembre, nell’appuntamento ormai tradizionale del venerdì del Perdono, dedicato al divertimento dei più giovani. Un successo firmato Parco delle Stelle – Nirvana, in collaborazione con Fresko-La Capannina, che conferma il riscontro positivo ottenuto dalla riapertura dello storico locale lungo l’Arno.

Grande soddisfazione da parte dell’Assessore Sandra Nocentini per l’ottima partecipazione, che ha addirittura superato i numeri dello scorso anno:

"È stata una serata incredibile che posso testimoniare direttamente, avendovi partecipato insieme al nostro Sindaco, al Vicesindaco e all'Assessore Brandi- afferma Nocentini- Tantissimi ragazzi sono venuti in piazza XX Settembre e hanno cantato e ballato scatenandosi in un sano divertimento. Una festa come il Perdono si può dire riuscita quando riesce a toccare tutte le anime della comunità. Per questo motivo, abbiamo voluto fortemente dedicare la prima serata ai giovani e giovanissimi, e mi riempie di gioia constatare che, per il secondo anno consecutivo, la partecipazione sia cresciuta.

Un ringraziamento speciale al Parco delle Stelle e a Fresko La Capannina per la collaborazione nell’organizzazione, che si è svolta nel pieno rispetto della sicurezza"

L’Assessore ha poi rivolto una dedica speciale: "Un forte ringraziamento anche alla nostra concittadina che, per il secondo anno consecutivo, ha seguito l’evento musicale affacciata dalla sua finestra su piazza XX Settembre, ricevendo applausi e affetto dai ragazzi. Anche questo è comunità. Adesso - conclude - avanti con le altre iniziative del Perdono, dalle contese del Gioco del Pozzo alla Rievocazione. Buon Perdono a tutti!"