Furto a un’area di servizio: distributori di monete aperti col flessibile e lasciati nei campi

Ponsacco, 6 settembre 2025 – Una banda di malviventi ha rubato i distributori di monete in un’area di servizio lungo la FiPiLi nel tratto di Pontedera e Ponsacco. È successo la notte scorsa. Il furto è stato scoperto dagli addetti dell’area di servizio che hanno allertato la polizia stradale per le indagini.

Ma le “colonnine” per il cambio delle monete sono state ritrovate in un terreno agricolo nel territorio comunale di Ponsacco. Terreno che si trova nelle vicinanze dell’area di servizio.

A fare la scoperta è stato il proprietario dell’appezzamento agricolo che andando a lavorare l’orto la mattina verso le 8 ha trovato la catena tagliata, quasi sicuramente con un flessibile, e in mezzo ai campi un carrello con sopra i due distributori di monete. L’uomo ha subito allertato i carabinieri della stazione di Ponsacco che hanno effettuato un sopralluogo e ricostruito la vicenda, informando la polizia stradale che procede nelle indagini.

È molto probabile che i malviventi abbiano trovato il flessibile in una roulotte parcheggiata in un campo vicino al suo terreno. Dalla “casa viaggiante”, parcheggiata lì come rimessa degli attrezzi dal proprietario dell’appezzamento, sarebbero spariti proprio attrezzi agricoli e anche un flessibile. Non è nota l’entità della refurtiva. Non si sa il totale delle monete contenute nei due distributori sradicati dall’area di servizio in piena notte.

Non è la prima volta, invece, che i ladri vanno a rovistare e rubare nei campi e negli annessi degli orti nella campagna ponsacchina. Il proprietario del terreno dove è stato trovato il carrello con i due distributori di monete aperti con il flessibile nel tempo ha sporto otto denunce.