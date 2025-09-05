Ladri saccheggiano il bar Argentona: "Colpi" anche nelle case della zona

Ladri irrompono di notte al bar "Argentona", in via Porto Vecchio. Ieri mattina l’attività infatti è rimasta chiusa in seguito al "colpo" messo a segno dai malviventi, i quali sono entrati non solo nel bar, ma anche in varie abitazioni della zona causando danni ed arraffando oggetti e valori. Una specie di razzia quella che ha colpito nella notte tra mercoledì e ieri il quartiere incastonato tra la Sarzanese e la bonifica, dato che sono state parecchie le case visitate dai ladri, che hanno tentato di forzare porte e hanno scavalcato recinzioni. Ieri mattina, inevitabilmente, sono scattate le denunce contro ignoti: la zona presa di mira è fuori dal centro di Massarosa e comincia dall’angolo del noto caffè "Argentona", che ha subìto notevoli danni – i ladri hanno sfondato la finestra, rovinato un frigorifero e rubato i ’gratta e vinci’ – per volgersi verso l’area della bonifica, lungo una strada dove sorgono sulla destra parecchie abitazioni fino a raggiungere la ferrovia.

I residenti sono preoccupati e chiedono maggiore sorveglianza visto il susseguirsi di episodi analoghi considerati ormai non più episodi estemporanei, bensì casi troppo frequenti di fronte ai quali ritengono sia necessaria un’opera di prevenzione.