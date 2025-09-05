Spaccate in serie a Firenze, nel mirino bar, ristoranti e perfino musei

Firenze, 5 settembre 2025 – Ancora una notte di paura a Firenze, ancora un locale preso di mira dai ladri. Alle 3.37 della notte tra giovedì e venerdì il bar Francesconi in piazza Pier Vettori è stato colpito per la quinta volta in un anno e mezzo. I malviventi hanno usato un tombino per sfondare la vetrata, poi sono entrati portando via il fondo cassa e diversi pacchetti di sigarette. "Abbiamo aperto il 1 settembre, nemmeno una settimana e ci risiamo", racconta amareggiato il titolare Andrea Francesconi.

Il colpo da Latini

Il raid arriva a poche ore da un altro colpo nel cuore della città, quello messo a segno alla storica trattoria “Il Latini” di via de’ Palchetti. Fondata nel 1911 e conosciuta a livello internazionale, la trattoria è stata assaltata da un ladro che, con lo stesso modus operandi, ha sfondato la vetrina con un tombino, ha sradicato la cassa e si è dileguato in pochi minuti. L’allarme è scattato immediatamente, la polizia è arrivata dopo tre minuti, ma del malvivente nessuna traccia.

Museo Casa di Dante

Non è finita. L'ondata di colpi sta colpendo indiscriminatamente bar di quartiere, ristoranti storici e persino istituzioni culturali. La mattina di domenica 31 agosto, due persone con il volto coperto da un cappuccio avevano tentato di introdursi all’interno del Museo Casa di Dante. A dare l’allarme è stata la vigilanza privata, intervenuta dopo che era scattato il sistema di sicurezza.

Al piano terra i ladri hanno provato a forzare una prima porta che conduce a un locale adiacente, hanno preso a calci la porta del bagno per disabili e hanno tentato senza successo di manomettere la serratura del bookshop, provocando comunque danni agli infissi. Saliti al primo piano, hanno cercato di aprire con un piede di porco la porta della biglietteria. Proprio in quel momento è scattato l’allarme, che li ha messi in fuga. Sul tentato furto è stata sporta denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.