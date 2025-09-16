“Uccidete il mio ex”. Ingaggiò sicari in Brasile, condannata e ricercata in tutto il mondo: donna catturata a Volterra

Volterra, 16 settembre 2025 – Era ricercata in tutto il mondo dopo essere stata condannata definitivamente in Brasile per aver commissionato l’omicidio dell’ex compagno. La donna, italo-brasiliana di 49 anni, è stata localizzata dalla squadra mobile di Ancona e catturata a Volterra, in provincia di Pisa.

L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e dall’Interpol, è stata eseguita dopo complesse e articolate attività investigative: la donna avrebbe avuto in passato la residenza anche ad Ancona e questo elemento, dopo il mandato di arresto, ha portato gli agenti della Questura dorica a seguire le sue tracce e a individuarla.

La donna, fa sapere la Questura di Ancona, ritenuta persona pericolosa ed aggressiva, è stata condannata in Brasile, in via definitiva, per aver commissionato l'omicidio dell'ex compagno, scaturito a seguito dell'ennesima separazione. Invero, all'epoca dei fatti, la ricercata avrebbe ingaggiato dei sicari che, dopo aver individuato l'ex compagno, l'avrebbero attinto con diversi colpi di pistola, causandone la morte.

Le indagini, avviate a seguito dell'emissione del mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali verso il Brasile, hanno permesso di raccogliere elementi fondamentali per la localizzazione della ricercata in un'abitazione sita a Volterra. Le informazioni raccolte sono state condivise con la Squadra Mobile di Pisa, consentendo di rintracciare la donna e dando seguito al provvedimento di cattura internazionale.

"L'esecuzione del provvedimento internazionale - sottolinea la Questura - rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità transnazionale e testimonia l'efficacia della cooperazione internazionale tra le forze di polizia"