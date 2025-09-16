La prima campanella: "Coperto il 97% dei posti. Da agosto 4300 supplenti"

SANTA CROCE

In tutte le scuole della Provincia di Pisa è stata assegnata la quasi totalità dei posti dei docenti. La percentuale è del 97%, in totale coperti tutti quelli del sostegno. A dirlo è il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti che ieri mattina alle 8 ha suonato la prima campanella, simbolicamente per tutta la provincia, alla Secondaria di primo grado Banti di Santa Croce insieme all’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, al sindaco Roberto Giannoni e al dirigente scolastico Sandro Sodini. "E’ ovvio che il dato finale è ancora in divenire perché ci sono supplenti che non accettano – spiega ancora Simonetti – Abbiamo già aperto tre turni per l’affidamento delle supplenze e ora ne faremo altri, ma il più è fatto. Da agosto a oggi abbiamo assegnato 4.300 posti solo per supplenti in tutta la provincia. Dalla prossima settimana in quasi tutte le scuole entrerà in vigore l’orario definitivo". "Ho insegnato in questa scuola – ha aggiunto Simonetti parlando agli studenti del Banti – E ora sono qui per dirvi che il Provveditorato è vicino. Io ho dedicato la vita alla scuola che mi ha dato molto più di quello che ho dato io. Personalizzazione deve essere la parola principale. Ognuno è diverso e bisogna scoprire quello che avete di magico. Nessuno deve buttarvi giù le mani. Sbagliare va bene. E gli insegnanti vi dicono come migliorare. La scuola deve rendervi liberi di pensare e agire". Simonetti, infine, ha salutato calorosamente il professor Gianpaolo Lazzeri, ex vicepreside del Banti, ora in pensione, per il suo ultraquarantennale impegno nella scuola. Il preside Sodini ha salutato tutti dicendo "questo è il nostro capodanno", mentre un emozionato sindaco Giannoni ha ricordato lui studente alla Banti e ringraziato dell’inizio simbolico a Santa Croce. "Vi auguro un anno di conoscenza delle materie e degli – ha concluso Giannoni – In bocca al lupo a voi ragazzi, agli insegnanti, ai genitori e al preside".

"La scuola è un percorso di crescita insieme – ha detto l’assessora Nardini rivolgendosi agli studenti della Secondaria di Santa Croce – Sono sicura che starete bene. La scuola anche quando vi sembra faticosa è una grande opportunità. Pensate ai bambini di Gaza e della Palestina martoriata, senza cibo e con le scuole distrutte. A scuola si cresce come cittadini liberi e consapevoli e si impara che la differenza c’è ed è la ricchezza". Anche a Santa Croce osservato un minuto di silenzio per le vittime di Gaza.