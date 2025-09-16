Caso giudice di pace. Consiglio aperto: "Scenari al vaglio"

Ufficio del giudice di pace. Soluzioni e prospettive, attuali e future, per San Miniato e per tutto il Comprensorio del Cuoio. È il tema del consiglio comunale aperto, domani alle 18 a San Miniato. Il caso della sede del giudice di pace non è chiuso con la formalizzazione dell’affidamento dei servizi di supporto amministrativo alla cooperativa di Lucca "Saperi e lavoro". Iniziativa che la giunta di San Miniato ha preso per assicurare il corretto svolgimento delle attività giudiziarie ordinarie, sia civili che penali, dopo che il 3 giugno la sede è stata chiusa per mancanza di personale. La vicenda passa anche da un consiglio comunale aperto. Iniziativa chiesta dal Gruppo Misto. Poi sono arrivate anche 294 firme a chiedere chiarezza. Una delegazione di avvocati del Comprensorio le ha depositate nelle settimane scorse: una raccolta che ha coinvolto legali, cittadini e imprenditori del territorio. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Pisa e senza alcuna connotazione politica, punta a ottenere chiarimenti urgenti sul futuro dell’ufficio "ricevere risposte certe in ordine al diritto di accesso alla giustizia".

Proprio perché il presidio giudiziario di San Miniato rappresenta infatti un punto di riferimento fondamentale per il Comprensorio del Cuoio, area densamente popolata e caratterizzata da un tessuto produttivo vivace. La soluzione che è stata fin qui individuata è valida fino al 31 dicembre e prorogabile tecnicamente per altri sei mesi. Restano quindi da capire quali scenari si aprono per il mantenimento del servizio e se si concretizzerà quell’intesa formale fra i Comuni del Comprensorio per il futuro della sede con operatività piena. Il servizio, che dovrebbe riaprire i battenti in tutto il mese di settembre, sarà svolto da personale della cooperativa, per un totale di 100 ore mensili. La seduta consiliare sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.