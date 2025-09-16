Schianto sulla Francesca Bis. Quattro donne ferite, una è grave

CASTELFRANCOQuattro donne sono rimaste coinvolte in un terribile schianto tra tre auto sulla provinciale Francesca Bis a Castelfranco. E’ successo ieri mattina poco prima delle 9 nel tratto di provinciale tra la rotatoria di via Usciana la rotatoria della Bretella del Cuoio. Una delle ferite è rimasta incastrata nell’abitacolo e c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere del veicolo. Tre, come detto, le macchine coinvolte. Una di queste, dopo l’impatto con un’altra vettura, è volata d sotto dalla carreggiata finmendo in un campo. La donna che era alla guida è stata soccorsa dal personale del 118 e poi trasportata al pronto soccorso di Empoli. Dove sono state trasferite anche le altre tre ferite. Le persone coinvolte sono tutte donne residenti nei Comuni della zona del Cuoio. Una è stata soccorsa in codice rosso per i traumi riportati nello scontro tra i tre veicoli, due in codice giallo. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia municipale di Castelfranco che ha dovuto chiudere la provinciale Francesca bis nel tratto tra le due rotatorie per consentire l’intervento di quattro ambulanze, dei camion dei vigili del fuoco e dei mezzi per la rimozione delle auto incidentate. La macchina finita nel campo è stata rimossa in un secondo momento. I pomppieri, oltre a estrarre una delle ferite dall’abitacolo dove era rimasta incastrata, hanno anche provveduto alla bonifica dell’asfalto a causa della perdita di carburante e liquidi dai veicoli incidentati. Particolare attenzione è stata posta a una delle macchina alimentata a gpl e quindi potenzialmente a rischio scoppio. Anche su questo hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso i pompieri. La provinciale Francesca Bis è stata riaperta al traffico poco prima delle 11. Le deviazioni predisposte in zona hanno consentito comunque uno scorrimento veloce e senza particolari problemi del traffico sulla tangenziale del comprensorio del Cuoio. La Francesca Bis, infatti, si snoda da Ponticelli di Santa Maria a Monte fino a Fucecchio con tracciato totalmente esterno ai centri abitati.