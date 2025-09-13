Da lunedì si torna in classe. L’esercito dei diecimila. Un "aiuto" ai ritardatari

PONTEDERA"Siamo pronti per il nuovo anno. La macchina organizzativa sta funzionando anche grazie alla collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Pisa che ha gestito magistralmente le nomine e dell’amministrazione comunale di Pontedera che sta gestendo tutti i servizi". Con queste parole di Maura Biasci, dirigente scolastica di due istituti comprensivi di Pontedera – il Curtatone e Montanara, che è la "sua" scuola ormai da tre anni e il Pacinotti per il quale è stata nominata reggente lo scorso agosto – le scuole a Pontedera iniziano sotto i migliori auspici. Tra i tre istituti comprensivi (Curtatone, Pacinotti e Gandhi) e le cinque Secondarie di secondo grado sono circa 10mila gli alunni e gli studenti che lunedì mattina entreranno in aula per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per le famiglie ritardatarie o che hanno dimenticato di iscrivere i figli ai servizi di mensa, pre scuola e trasporto scolastico, il Comune di Pontedera ha riaperto le iscrizioni tramite il sito dell’Unione Valdera dove è possibile trovare l’apposito link. "Per quanto riguarda la mensa scolastica le domande saranno automaticamente accolte senza necessità di ulteriore comunicazione – spiega il Comune – Gli utenti che faranno richiesta dal 15 settembre potranno usufruire del servizio dopo cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Per quanto riguarda la sorveglianza pre scuola, scendendo nello specifico su Pontedera, le domande possono essere inoltrate per la Primaria Madonna dei Braccini. Le iscrizioni saranno aperte dal 15 settembre fino alle 10 del 22 settembre e saranno successivamente riaperte dalle 10 del 29 settembre per raccogliere eventuali nuove domande che potranno essere accolte solo in base alla disponibilità di posti. Sul trasporto scolastico le domande saranno accolte, in base alle possibilità organizzative, soltanto in caso di disponibilità di posti, fino ad esaurimento dei posti disponibili sullo scuolabus di interesse e in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda compatibilmente con le esigenze generali del servizio, nel rispetto dei criteri del servizio e dell’organizzazione dei percorsi già elaborati".

"Per il Comune di Pontedera – conclude la nota – le iscrizioni per il trasporto per la scuola Secondaria di primo grado Curtatone e Montanara saranno aperte dal 15 settembre fino alle 10 del 22 settembre e saranno successivamente riaperte dalle ore 10 del 29 settembre per raccogliere nuove domande che potranno essere accolte solo in caso di eventuali ulteriori posti disponibili". Il primo giorno di scuola a Pontedera è prevista la visita del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Andrea Simonetti, accompagnato dai rappresentanti istituzionali, dopo un primo appuntamento a Santa Croce. Attenzione, da lunedì al Villaggio scolastico torna la zona a traffico limitato.