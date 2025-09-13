"I contrasti dentro il Pd non gravino sui disabili"

È polemica sul Garante per i diritti delle persone disabili, figura che ha come scopo quello di promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l’integrazione e l’inclusione sociale. Ma perché? Perché a San Miniato non c’è.

"Ne chiedemmo l’istituzione nella precedente legislatura – spiega il consigliere comunale azzurro Michele Altini –. L’attuale amministrazione comunale insediatasi nel mese di luglio 2024 non ha ancora provveduto alla nomina del Garante. Le motivazioni di questo ritardo sono “politicamente e umanamente” incomprensibili, poiché riconducibili a lotte di posizione all’interno della maggioranza: invito il sindaco Simone Giglioli a spiegare alla cittadinanza il motivo del ritardo nonostante tutti i passaggi dalla commissione consiliare competente".

"Migliorare la qualità della vita dei cittadini passa anche dal rispetto di tempistiche accettabili, e qui non si tratta del lampione all’uscita della Superstrada che ha impiegato 15 anni per essere riacceso, qui si tratta della tutela dei diritti e la salute dei cittadini – aggiunge Altini –. Noi come gruppo consiliare siamo sempre stati disponibili e collaborativi ma, ricordo che oltre un quinto della legislatura è già trascorsa e a San Miniato - conclude Michele Altini - manca ancora la nomina del garante per i diritti delle persone disabili".