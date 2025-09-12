La Rotta, lavori al campo sportivo: “Nuovo manto in sintetico”. E arriva pure la videosorveglianza

Pontedera, 13 settembre 2025 – Cambia pelle il campo sportivo de La Rotta. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per trasformare il terreno dello storico ‘Albereta’, il campo intitolato ai fratelli Braccini. Si tratta di un intervento, diviso in due lotti ma intanto si procederà con il primo, da 625.000 euro.

Circa 400.000 euro sono finanziamenti regionali ottenuti con un bando pubblico sull’impiantistica sportiva. I lavori al campo di via di Montecastello dovevano già essere iniziati in estate poi si è resa necessaria apportare una variazione di progetto e quindi una variazione di bilancio nelle casse comunali che hanno prolungato i tempi e quindi il via ai lavori. Finalmente le ruspe si sono messe al lavoro. Intanto con gli scavi e la preparazione del nuovo impianto di irrigazione.

Perché in questo primo lotto si procederà al completo rifacimento del manto che non sarà più erboso ma diventerà in sintetico. Previsto quindi un nuovo impianto di irrigazione, una nuova recinzione esterna e una nuova illuminazione a Led, autorizzata per ospitare fino alle partite del campionato di Eccellenza. Verrà installato anche un nuovo impianto di videosorveglianza.

“Si tratta di un intervento molto importante per La Rotta e la sua comunità – ha detto Mattia Belli, assessore allo sport e ai lavori pubblici – questo diventerà un impianto sportivo a disposizione de La Rotta, delle squadre de La Rotta e del Botteghino che giocano qui le sue partite del campionato amatoriale ma anche di tutta la comunità sportiva pontederese.

I lavori, salvo imprevisti come maltempo prolungato o ritardi vari nella consegna dei materiali, saranno conclusi entro la fine dell’anno, in modo da permettere a La Rotta e al Botteghino di rientrare nella loro ‘casa’ per la seconda parte di stagione”. “A loro – continua l’assessore Belli – un ringraziamento per la pazienza e disponibilità che stanno dimostrando in questi mesi”.

Il secondo lotto di lavori, ancora non calendarizzato, prevede poi il rifacimento della tribuna, degli spogliatoi esistenti e un nuovo blocco di spogliatoi da realizzare. Chi potrà usufruire del nuovo impianto ancora non è stato deciso, molto dipenderà dalle nuove gestioni di gran parte degli impianti sportivi pontederesi che verranno assegnate il prossimo anno.

Luca Bongianni