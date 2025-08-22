Arena verso il traguardo. Lavori agli ultimi dettagli

Una mano di tinta nera alla Curva Nord, uno scorcio sui futuri spogliatoi con la croce pisana nerazzurra che cala dall’alto illuminando la stanza e, ancora, i tre nuovi pannelli con lo stemma e la scritta Pisa Sporting Club. Sono alcune delle anteprime di ciò che sarà la nuova Arena Garibaldi, ristrutturata e migliorata per l’adeguamento agli standard della Serie A. Conclusi gli interventi strutturali, è tempo di un nuovo look: la società ha incaricato gli spagnoli di MolcaWorld, specializzati in ammodernamento e rigenerazione di stadi, di ridisegnare l’aspetto della vecchia Arena.

Nei giorni scorsi, terminata la ritinteggiatura della Tribuna, è stata la volta della Curva e a seguire toccherà alla Gradinata. Si lavora senza sosta: il cantiere è più vivo che mai in questi giorni decisivi per le verifiche finali. Proprio oggi è atteso il secondo appuntamento con la Commissione di vigilanza, che tornerà di nuovo all’Arena lunedì per la verifica conclusiva e l’espressione del parere ufficiale. "C’è fiducia – aveva detto il sindaco di Pisa, Michele Conti – che, grazie all’impegno corale, l’obiettivo possa essere raggiunto nei tempi previsti". La speranza, dunque, è di chiudere entro le scadenze, mentre i tecnici lavorano per limare ogni dettaglio che sarà oggetto di valutazione da parte della Serie A. Già nell’ultimo sopralluogo il primo cittadino aveva ricordato come sul restyling si sia lavorato anche "su doppi turni e con più squadre – nell’interesse della città, della tifoseria e della società nerazzurra".

L’obiettivo resta quello di giocare Pisa-Roma in casa. L’investimento pubblico ammonta a circa 1,6 milioni di euro, a cui si aggiungono gli interventi finanziati direttamente dal Pisa Sporting Club. Complessivamente il cantiere vale quasi 3 milioni.

La sorpresa è l’impatto visivo: l’Arena, già ora, appare quasi irriconoscibile, colorata interamente di nerazzurro. La trasformazione ha interessato tribune, spogliatoi, aree vip, sala stampa e altri ambienti. Intanto si avvicina la data della prima sfida nella massima serie a Bergamo contro l’Atalanta, in programma questa domenica. Per l’occasione, La Nunziatina ha annunciato l’installazione di un maxischermo da 16 metri quadri, per permettere a tutti i tifosi che non riusciranno a partire di vivere insieme l’esordio in Serie A.

Enrico Mattia Del Punta