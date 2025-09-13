Scuolabus a singhiozzo. La mensa al via dal 22

PONSACCO

Gli autisti degli scuolabus hanno fornito le informazioni ai genitori che ieri mattina si sono presentati nell’atrio del Palazzo comunale di Ponsacco. Sì, perché il servizio di trasporto per le scuole ponsacchine da lunedì non sarà completo. L’andata è garantita da martedì 16 settembre per tutti i plessi. Il ritorno solo dalla Secondaria di primo grado e dalla Primaria Fucini "a causa di variazioni organizzative esterne".

"A partire da lunedì 22 settembre, con l’avvio della mensa scolastica, sarà attivo anche il ritorno dello scuolabus da tutte le scuole – si legge ancora nella nota del Comune di Ponsacco – Sempre dal 16 settembre prenderà avvio anche il Pedibus, gestito dall’associazione Buon Pro, insieme al servizio di sorveglianza pre-scuola, mentre il dopo-scuola, realizzato in collaborazione con l’associazione Auser Ponsacco, sarà disponibile da lunedì 22 settembre. La mensa scolastica sarà attiva da lunedì 22 settembre in tutti i plessi, con l’eccezione della scuola Secondaria di primo grado, per la quale l’apertura è fissata al giorno successivo, martedì 23 settembre". Ieri, come detto, alle ore 12, nell’atrio del Palazzo comunale, gli autisti degli scuolabus hanno ricevuto le famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio per fornire tutte le informazioni necessarie.

"Il Comune ricorda infine – conclude la nota – che è attivo il bando regionale per la fornitura gratuita dei libri di testo, destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole medie e superiori. Tutte le informazioni sono disponibili al link https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2F-%2Flibrigratis&e=8dd9b80c&h=d20ab185&f=y&p=y. L’amministrazione comunale invita famiglie e studenti a prendere nota di queste scadenze e ribadisce il proprio impegno a garantire un avvio sereno e ben organizzato del nuovo anno scolastico".