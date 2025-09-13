Rassegna del Benessere Iniziative d’autunno

Verso l’autunno. Con un’attenzione speciale al benessere. Succede a Terricciola. Da oggi al 20 dicembre torna la Rassegna del BenEssere promossa dal Comune e curata dal consigliere con delega alle pari opportunità e al benessere, Agnese Buti. Cinque appuntamenti, cinque percorsi diversi, un unico filo conduttore: prendersi cura di sé, scoprendo pratiche antiche e strumenti moderni per migliorare equilibrio e consapevolezza.

Ad aprire la rassegna sarà la "Presentazione di Wing Tsun", arte marziale cinese che unisce autodifesa, disciplina e crescita personale. Non solo tecnica di protezione, ma anche allenamento per rafforzare corpo e mente, aumentare l’autostima e affrontare con più sicurezza le sfide di ogni giorno. L’appuntamento inaugurale è fissato per oggi alle 18.30 sulla Terrazza della Misericordia, con la guida dell’istruttore di arti marziali e difesa personale, Matteo Beconcini. Il programma della rassegna proseguirà il 27 settembre alle 15.30 a Selvatelle con la "Camminata consapevole" con Davide Cei, esperto di tecniche sonore. Poi, il 18 ottobre alle 16.30 nella Sala Convegni "Rosetta Ciompi" a Terricciola si terrà il "Counseling Day": un’iniziativa promossa da Assocounseling, associazione di categoria, con Letizia Galli, counselor gestaltica, coach Pnl e artista visiva, e Ombretta Gabbrielli, counselor e life coach.

Il 15 novembre alle 15 sempre nella sala convegni a Terricciola si terrà la Convention: "I contributi della Medicina Cinese, del Feng Shui, del Wing Tsun e dello Yoga al servizio del benessere", con il dottor Andrea Coco, Silvia Lucia, Piergiorgio Deriu e Marco Malizi. A chiudere la rassegna sarà la presentazione del libro "Scrivere per amarsi" di Celeste Belcari che si terrà sabato 20 dicembre alle 15.30 nella biblioteca comunale. "Abbiamo voluto aprire questa edizione con il Wing Tsun – spiega il consigliere Buti – perché incarna perfettamente lo spirito della nostra Rassegna: imparare a difendersi significa imparare a conoscersi. Ogni gesto, ogni respiro di questa pratica diventa un atto di consapevolezza, di libertà e di cura di sé. In questi mesi la rassegna ha registrato un grande interesse confermandosi un appuntamento molto sentito dalla comunità".