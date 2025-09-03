Focus sul benessere. Il gran finale sulla gioia

L’armonia emotiva favorisce l’autostima, la fiducia. Significa essere consapevoli delle proprie emozioni, accoglierle e gestirle in modo costruttivo. Si conclude stasera alle 21 la rassegna del Benessere Primavera-Estate 2025 che per cinque mesi ha animato Terricciola e i suoi paesi con incontri, attività e momenti di riflessione dedicati alla cura di sé e all’armonia interiore.

L’ultimo appuntamento sarà una conferenza esperienziale dal titolo "La gioia", guidata da Lucia Berrettari, creatrice di CostellAzioni del benessere. L’incontro si svolgerà nel giardino comunale di via Roma a Terricciola. In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Sala Convegni "Rosetta Ciompi". L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Ideata e promossa dal Comune di Terricciola, la rassegna è stata curata partendo da un punto fermo: quello che una buona amministrazione abbia anche il compito di prendersi cura del benessere interiore ed emotivo della propria comunità. Offrire strumenti di consapevolezza e occasioni per stare bene è un investimento prezioso sulla qualità della vita, sul senso di appartenenza e sul valore delle relazioni umane. Terricciola – era stato spiegato – "si confermano un territorio dove cultura, natura e salute si incontrano per creare un presente più armonioso e un futuro più consapevole".

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la Rassegna del BenEssere – Primavera Estate 2025, è stato un percorso gratuito di eventi - aperti a tutti – dedicati al benessere psicofisico, alla spiritualità, al movimento e alla relazione profonda con sé stessi e l’ambiente circostante. Cuore pulsante della rassegna saranno gli otto appuntamenti dello Yoga al tramonto.