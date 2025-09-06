Arezzo, 6 settembre 2025 – 5 ottobre: ​​​​“Riaccendi la vita”, la giornata dedicata alle persone anziane e disabili

La organizza la Consulta del Volontariato.

Dopo la pausa estiva riprendono le attività alla Consulta del Volontariato.

Giovedì sera si è tenuta una riunione programmatica alla presenza dei rappresentanti delle varie associazioni di volontariato durante la quale è stata individuata la data, domenica 5 ottobre, dell'evento dedicato all'anziano e alla disabilità.

"Riaccendi la vita, così si chiama ed è la giornata" - spiega la Presidente della Consulta, Alma Rosa Pierozzi - "rivolta alle persone anziane, disabili, ospiti delle due RSA Serristori e della Casa della Salute. Saranno presenti anche la Casa di Pinocchio e l'associazione dei Ragazzi Speciali. Il programma prevede alle ore 11.00 presso la Chiesa della Collegiata una Messa presieduta da Don Aimé; poi intorno alle ore 13.00 un momento conviviale presso il Salone del Colin del Santuario della Madonna del Bagno, organizzato dalle varie associazioni di volontariato”.

Durante l'incontro i rappresentanti delle varie associazioni hanno illustrato le loro attività in programma nei prossimi mesi e per alcuni di loro, racconta l'assessore al Terzo Settore, hanno reso noto i loro nuovi incarichi e ai quali facciamo i nostri più sentiti auguri.