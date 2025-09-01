Chiude oggi la Bientinese. Via ai lavori a due ponti

Da oggi chiude la provinciale Bientinese per lavori di messa in sicurezza di due ponticelli. L’intervento, a cura della Provincia di Pisa, si protrarrà per tre mesi. La strada resterà chiusa fino al 30 novembre. La viabilità alternativa è sulla statale 439 tra Cascine e Caccialupi, e viceversa.

Come già riportato su queste stesse colonne, il Comune di Castelfranco ha istituito divieti di transito ai mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate su via Ponticelli e su altre strade di Orentano e frazioni.

A proposito dei lavori sulla Bientinese registriamo un intervento di Gabriele Toti, ex sindaco di Castelfranco e probabile candidato alle elezioni regionali di ottobre: "Vanno bene tutti gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati ad un miglioramento della sicurezza per i tanti mezzi la percorrono ogni giorno, ma sono sempre più convinto che l’obiettivo di fondo debba essere la realizzazione di un progetto complessivo che riguardi tutto il tracciato della strada".

"I problemi della Bientinese vanno affrontati e risolti in via definitiva – spiega Toti – Si tratta di 13 chilometri di strada che in passato ha causato vari problemi e ha bisogno di essere rivalutata nella sua interezza, considerando le varie criticità che presenta. La Bientina Altopascio è una strada provinciale ma ha una valenza più importante, regionale".