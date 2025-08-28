Chiude la Bientinese. Ecco le vie alternative

BIENTINA-BUTIDal primo settembre al 30 novembre la strada provinciale Bientinese sarà chiusa al traffico tra i chilometri 4+810 e 5+400 per lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa a due ponti. La viabilità alternativa sarà ben visibile nei due punti di chiusura dell’arteria – per chi viaggia da Bientina verso Altopascio e in direzione opposta – con deviazioni e indicazioni del percorso alternativo che, comunque sarà un tratto della Sarzanese Valdera da Cascine di Buti a Caccialupi. "Abbiamo condiviso il programma delle lavorazioni di manutenzione straordinaria con i Comuni di Bientina e Buti, quelli sui cui territori ci sarà maggiore impatto, che hanno concordato le modalità operative di intervento, e poi anche effettuato un incontro alla presenza anche dei Comuni di Altopascio, Vicopisano e Capannori. Alla riunione erano presenti anche la associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna, Aema e Anas – spiega il presidente della Provincia Massimiliano Angori – Si tratta di importanti lavori finalizzati alla sicurezza della viabilità e di una sempre maggiore incolumità per gli utenti della strada, del valore complessivo di 615mila euro, riguardante una arteria stradale di importanza strategica per il collegamento delle Province di Pisa e Lucca, e più in generale anche delle province limitrofe. Sottolineo infine che il nostro ente da anni è impegnato nella ricerca di finanziamenti regionali per realizzare intanto queste lavorazioni, che adesso devono essere avviate perché non più rimandabili. Dal 1 settembre al 30 novembre 2025, in concomitanza della chiusura al traffico della Bientinese, comne detto, saranno attivi dei percorsi alternativi alla viabilità come già specificato. Mentre la strada, sia la provinciale Bientinese che la deviazione, resterà sempre interdetta ai mezzi pesanti di carico superiore alle 7,5 tonnellate per motivi di sicurezza.