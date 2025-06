Riasfaltatura della SP9. Altri quattro giorni ’caldi’

Prosegue spedito il cantiere sulla SP9 Montalbano fra le Casenuove di Masiano e Bonelle: da lunedì inizierà una fase di ri-asfaltatura della strada provinciale molto complessa e che, sicuramente, sarà impattante per il traffico della zona, parzialmente alleggerito negli orari di punta dalla chiusura già decretata delle scuole.

Lunedì e martedì, in corrispondenza del sottopasso autostradale, ci sarà il restringimento della carreggiata con la chiusura della corsia interna: in questo caso il flusso veicolare viene garantito in direzione della città, anche se su metà della carreggiata complessiva.

Martedì e mercoledì, invece, saranno i due giorni più complessi perché ci sarà la chiusura, sempre per ri-asfaltatura, di quattrocento metri del tratto che va dall’incrocio con via Ombrone Vecchio a quello con via del Casello e, di fatto, sarà impossibile raggiungere la città: siccome, nel sottopasso, una corsia sarà comunque disponibile, bisognerà passare dalla vecchia strada dentro l’abitato di Bonelle, arrivare all’incrocio con via dello Scannerino e poi rientrare lungo la SP9 con inevitabili allungamenti dei tempi di percorrenza e di traffico.

Altrettanto critico sarà anche quel che accadrà fra mercoledì e giovedì quando la ri-asfaltatura riguarderà la parte finale di via del Casello dal sottopasso autostradale fino al ricongiungimento con via Bonellina: resterà aperta e percorribile soltanto la corsia interna e sarà regolata la svolta verso il centro città. Di conseguenza, non sarà possibile girare a destra in via del Casello fino all’azienda Rose Barni in quanto la corsia verrà chiusa. Salvo imprevisti, entro giovedì sera i lavori saranno completati: nel frattempo, in tutta l’area sarà istituito il limite di 30km/h di velocità massima con divieto di sosta e di fermata.

Sempre in tema di lavori pubblici, da segnalare che dal 9 al 13 giugno in via di Sciabolino 108 (traversa laterale) sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Il provvedimento è necessario per lavori di Publiacqua di sostituzione della rete fognaria.

S.M.