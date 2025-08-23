Cencione chiuso per sicurezza durante l’ultima allerta meteo

Scattata l’allerta, il Cencione è stato chiuso dalle 18 del 20 agosto alle 8 del giorno dopo. Il sindaco, spiegando le scelte fatte per la riapertura del grande parcheggio a servizio del centro storico, aveva annunciato che in caso di rischio idrogeologico ed idraulico, il parcheggio - in questa versione provvisoria - sarebbe stato interdetto per ragioni di sicurezza. L’area di sosta, nel luglio scorso, è stata parzialmente riaperta in versione ridotta dopo quattro mesi di chiusura a causa della frane dell’inverno scorso quando dal crinale sono scivolate a valle grandi quantità di terreno. Terra e fango, poi, sono rimaste lì per mesi. La riapertura, infatti, non ha significato che il problema è stato risolto. Infatti per la riapertura totale serviranno lavori di consolidamento importanti di cui i cittadini sono informati da mesi. Opere per circa mezzo milione di euro che saranno fatte in inverno "e non impatteranno con il momento più importante: la festa del tartufo", ha promesso l’amministrazione comunale. Quindi c’è da attendere.

Il Cencione è anche al centro di un più ampio progetto di ampliamento. Serviranno 3milioni e 200mila euro per consolidare tutto il crinale sulla valle e procedere con la realizzazione del raddoppio che avrebbe dovuto essere frutto del project financing. Il Comune oltre un anno fa affidò ad uno studio di architettura di San Miniato il progetto di studio di fattibilità tecnico-economico per arrivare al varo dell’operazione. Uno studio che è pronto da mesi e che costituisce per l’amministrazione l’inizio del cammino per il quale servono risorse importanti che al momento non ci sono e che l’amministrazione si impegna a reperire. Intanto sarà fatto il primo consolidamento, nei prossimi mesi. Mentre, finché non saranno fatti i lavori, il parcheggio e la strada d’accesso chiuderanno in caso di allerta.

C. B.