Bimbo caduto dalla finestra. Denunciati entrambi i genitori Il bambino di 4 anni caduto dalla finestra di casa in via Verdi a Castelfranco è ricoverato in terapia sub intensiva all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La prognosi è riservata, ma le condizioni sono stazionarie. I carabinieri hanno denunciato i genitori per abbandono di minore.