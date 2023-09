Castelfranco, bimbo di 4 anni cade dalla finestra. E’ gravissimo

Castelfranco di Sotto (Pisa), 16 settembre 2023 – E’ caduto dalla finestra della sua abitazione, in pieno centro storico a Castelfranco di Sotto, facendo un volo di circa 6-7 metri. Un bambino di 4 anni, di origine senegalese, si trova adesso ricoverato al Meyer di Firenze in condizioni gravissime.

Il fatto è accaduto oggi intorno alle 12 a due passi dal municipio. Il bambino stava giocando all’interno della sua abitazione: si trovava in casa con il fratello più piccolo di 3 anni mentre il padre dei piccoli era uscito e la madre impegnata al lavoro. Il bambino avrebbe avvicinato una sedia alla finestra, salendoci e sporgendosi, finendo per cadere e battere la testa a terra.

I sanitari hanno impiegato diversi minuti per stabilizzare le sue condizioni, dopodiché il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze. Le sue condizioni ora sono stabili, ma resta in prognosi riservata.