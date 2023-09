Bambino caduto dal secondo piano, in casa c’era solo il fratellino di 1 anno

Castelfranco (Pisa), 18 settembre 2023 – Condizioni stazionarie. Sempre grave e in prognosi riservata al Meyer di Firenze, il bimbo di 4 anni volato giù da una finestra del secondo piano della casa dove abita, in via Verdi, a Castelfranco. Condizioni costantemente monitorare anche dai carabinieri di San Miniato che stanno conducendo le indagini sull’incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno di sabato. A dare l’allarme i passanti, poi sentiti dai militari dell’Arma impegnati nella ricostruzione del fatto, così come sono stati sentiti anche altri soggetti, si apprende, in grado di riferire sulla famiglia e sulle abitudini. Perché quando il bambino è volato giù dalla finestra, in casa c’era solo fratellino di un anno più piccolo che stava dormendo. Cosa possa aver portato il piccolo ad avvicinarsi alla finestra e sporgersi resta difficile da decifrare: magari ha sentito una voce in strada, oppure è stato mosso solo dalla curiosità.

A quell’età non hanno ancora maturato il senso del pericolo. Da quanto accertato la madre si trovava al lavoro. E i due minori erano in casa con il padre che, però, era uscito per andare a fare delle commissioni lasciando i due figlioletti da soli. Il più grande si sarebbe affacciato alla finestra – pare dopo aver appoggiato una sedia alla parete – si è sporto troppo ed ha perso l’equilibrio. Un volo di oltre sei metri per atterrare sull’asfalto. I soccorsi sono stati tempestivi dopo l’allarme al 112. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce, l’auto medica del 118, I vigili del fuoco, carabinieri e municipale.

Poi è arrivato Pegaso che ha trasportato il piccolo con la massima urgenza al Meyer di Firenze. Sul posto anche il sindaco Gabriele Toti che si sta tenendo aggiornato sull’evolversi della situazione: "L’unica cosa importante – spiega – ora sono le condizioni del bambino. Tutta la comunità è profondamente colpita da questo incidente, e tutti speriamo che il piccolo possa farcela". Sotto la lente degli inquirenti, ovviamente, le circostanze in cui l’incidente è avvenuto, con particolare riferimento al fatto che i due bambini erano in casa da soli, quando le legge stabilisce che questo non possa accadere per i minori di 14 anni (il codice penale al riguardo parla di abbandono di minore). Dei fatti, all’esito degli approfondimenti, sarà informata la Procura ordinaria – e, probabilmente, anche quella presso il tribunale dei minori – per le eventuali determinazioni sul caso.